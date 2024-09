Hamburg Towers scheitern in erster Pokalrunde an Heidelberg

Hamburg scheitert in der ersten Runde des Basketball-Pokals. Hendrik Schmidt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Woche vor dem Start der Saison in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im einzigen Erstliga-Duell in der ersten Runde des BBL-Pokals unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei den MLP Academics Heidelberg mit 89:96 (36:42) und verpasste damit den Einzug in das Achtelfinale. Bester Werfer der Hanseaten war Jaizec Lottie (25 Punkte).

Das erste Viertel verlief lange Zeit ausgeglichen. Mehrfach wechselte die Führung, doch kein Team konnte sich nennenswert absetzen. Nach rund sieben Minuten aber erspielten sich die Towers kurzzeitig einen Vorsprung von fünf Punkten. Dem bis dahin guten Auftritt folgte jedoch ein desolater Start in den zweiten Spielabschnitt. Den Hamburgern gelang in den ersten fünf Minuten nur ein Korb. Heidelberg nutzte die Schwächephase und zog zwischenzeitlich auf 34:26 davon.

Auch nach der Pause erlebten die Towers Höhen und Tiefen. Erst verkürzte das Barloschky-Team auf 42:43, geriet wenig später aber mit zehn Punkten erneut klar in Rückstand. Dennoch blieb die Partie vorerst spannend. Gut sechs Minuten vor dem Ende zog Heidelberg jedoch wieder deutlich davon. Hamburg gab nicht auf, schaffte es aber nicht, das Blatt noch einmal zu wenden.