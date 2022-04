Hamburg Towers nach Niederlage nun gegen Valencia

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburg Towers müssen im Eurocup-Achtelfinale beim Mitfavoriten Valencia Basket antreten. Aufgrund der 70:95 (42:49)-Niederlage bei Turk Telekom Ankara am Mittwochabend im letzten Hauptrundenspiel konnte sich die Mannschaft von Trainer Pedro Calles nicht mehr wie erhofft vom siebten auf den sechsten Platz der A-Gruppe verbessern und bekommt es daher mit den Spaniern zu tun, dem Zweiten der B-Gruppe. Die Partie findet am 19. oder 20. April statt.

«Wir sind ohne drei Spieler nach Ankara gereist, zusätzlich haben wir mit den Spielen am Montag und heute ein wirklich enges Programm», sagte Calles angesichts des dezimiertem Kaders und der kurzen Regenerationsphase für sein Team. «Die Ausfälle haben vor allem unser System in der Verteidigung beeinflusst. Die erste Halbzeit verlief noch okay, in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass wir nicht mehr genug Energie hatten», betonte der Spanier. Bester Towers-Spieler war Jaylon Brown, der 21 Punkte verbuchte.