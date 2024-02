Hamburg Towers: Mit Niederlage aus dem Eurocup

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist auch im letzten Heimspiel im Eurocup in dieser Saison ein Sieg vor den eigenen Fans versagt geblieben. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky dem Team von Umana Reyer Venedig in der Inselparkhalle mit 83:90 (35:46) und ging damit auch in der neunten Partie als Verlierer vom Feld. Auswärts verbuchte der Basketball-Bundesligist dagegen zwei Siege und sieben Niederlagen. Dass die Hanseaten bei ihrer dritten Teilnahme zu ersten Mal die Playoffs verpasst haben, stand schon vor einigen Wochen fest.

Die 1719 Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche Begegnung. Zwar erwischten die Hamburger den besseren Start, das 4:1 nach knapp zwei Minuten sollte jedoch für lange Zeit die letzte Führung der Towers sein. Die Gäste wurden mit zunehmender Spieldauer besser und zogen in der zweiten Hälfte schließlich deutlich davon.

Das dritte Viertel dominierten wiederum die Hamburger. Das Barloschky-Team entschied den Abschnitt mit 28:15 für sich und ging mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten zehn Spielminuten. Im Schlussviertel jedoch war Venedig erneut die effektivere Mannschaft und fügte den Towers schließlich doch noch eine Niederlage zu. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war William Christmas (22 Punkte).