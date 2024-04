Hamburg Towers mit klarer Niederlage in Oldenburg

Hamburg (dpa/lno) –

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg einen wichtigen Sieg verpasst. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei den Baskets Oldenburg mit 92:107 (53:59), bleibt trotz der 16. Niederlage im 30. Punktspiel aber Tabellenzehnter. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die direkten Verfolger Bamberg und Braunschweig nur noch jeweils ein Sieg. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war Aljami Durham mit 22 Punkten.

Die Towers waren gut in die Partie gestartet und führten schnell mit 7:2. In der Folge aber steigerte sich Oldenburg und zog im ersten Viertel zwischenzeitlich auf 23:16 davon. Auch in den ersten Minuten waren die Gastgeber effektiver in ihren Aktionen, doch nach dem 30:42 kämpfte sich Hamburg zurück ins Spiel, wobei beide Teams Probleme in der Defensive zeigten und insgesamt viele Punkte zuließen.

Das galt nach dem Seitenwechsel auch weiterhin für die Towers, die nach einem schwachen dritten Viertel (19:32) auf die Verliererstraße gerieten. Zwar entschied das Barloschky-Team den Schlussabschnitt dann mit einem plus von vier Punkten für sich, doch an der Niederlage änderte das nichts mehr.