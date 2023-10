Hamburg Towers mit klarer Auftaktniederlage im Eurocup

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg sind mit einer Niederlage in den Basketball-Eurocup gestartet. Am Mittwochabend unterlag der Bundesligist in Riga dem ukrainischen Club Prometey Slobozhanske mit 77:97 (42:54). Bester Werfer der Hanseaten war Aljami Durham mit 15 Punkten.

Die Niederlage zeichnete sich schon im ersten Viertel ab. Der Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky gelang es nur selten, die Offensivaktionen des Gegners zu unterbinden, und so stand es nach zehn Minuten bereits 15:35 aus Sicht der Hamburger. Im zweiten Spielabschnitt erwiesen sich die Hanseaten zwar als das effektivere Team, dennoch betrug der Rückstand zur Pause immer noch zwölf Punkte.

Nach dem Seitenwechsel sollte es den Towers nicht gelingen, Slobozhanske weiter unter Druck zu setzen. Vielmehr baute das Team aus der Ukraine seinen Vorsprung zwischenzeitlich wieder deutlich aus und geriet nicht mehr in Gefahr, das Spiel noch zu verlieren.

In der Hauptrunde treten 20 Clubs an, die auf zwei Gruppen verteilt sind. Um die Playoffs zu erreichen, müssen die Hanseaten mindestens den sechsten Rang belegen. Nächster Gegner sind am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) die London Lions. Zuvor muss das Team am Sonntag (17.000 Uhr) in der Bundesliga bei Titelkandidat Bayern München antreten.