Hamburg Towers mit klarem Sieg gegen Frankfurter Skyliners

Hamburgs Trainer Pedro Calles gestikuliert. Foto: Thomas Kienzle/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga ihren neunten Sieg im 13. Spiel perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles setzte sich am Samstagabend in der Arena in Hamburg-Wilhelmsburg mit 98:70 (74:53, 53:38, 35:18) gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt durch. Bester Towers-Werfer war Kameron Taylor mit 20 Punkten.

Die Towers taten sich in den ersten Minuten schwer, die Offensivaktionen der Hessen zu unterbinden, konnten sich bis zur ersten Viertelpause aber auf 31:18 absetzen. Johannes Richter kam nach 6:30 Minuten zum ersten Mal auf das Feld und feierte sein Heimdebüt bei den Hanseaten. Mitte des zweiten Viertels verloren die Towers die Kontrolle und mussten eine 0:9-Serie hinnehmen. Doch bis zur Pause stellten die Hamburger erneut einen deutlichen Abstand her.

Mehrfach lagen die Hanseaten bis zum Schlussabschnitt mit 22 Punkten vorn. Einen erneuten Zwischenspurt der Gäste beendeten Terry Allen und Kameron Taylor mit je einem Dreier zum 86:67-Zwischenstand und sorgten so für die Vorentscheidung.

