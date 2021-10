Hamburg Towers mit erstem Saisonerfolg: 74:64 in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg geholt. Nach zwei Niederlagen gewann das Team von Trainer Pedro Calles am Sonntag bei Schlusslicht Fraport Skyliners in Frankfurt mit 74:64 (43:31). Bester Towers-Werfer war Robin Christen mit 19 Punkten.

Nach ausgeglichenem Start konnten sich die Hamburger bis Mitte des zweiten Viertels eine klare Führung erspielen. Die Gäste, die ohne Justus Hollatz antraten, agierten in der Defensive deutlich besser als zuletzt. Phasenweise lagen sie mit 16 Punkten vorn.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Towers aber schwer. Frankfurt kam bis auf sieben Punkte heran. Doch das Calles-Team antwortete mit fünf Dreiern, von denen drei auf das Konto von Christen gingen. Im Schlussviertel jedoch ließen die Hanseaten nach dem Korb von Maik Kotsar zum 72:53 merklich nach und blieben mehr als fünf Minuten ohne Treffer.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-548709/2

Hamburg Towers

Spielverlauf