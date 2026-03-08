Hamburg Towers können sich für Comeback nicht belohnen

Ludwigsburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben die Punktverluste der Konkurrenten im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga nicht nutzen können. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 67:75 (33:47) und verpasste es damit, den Abstand auf die Abstiegsplätze auf drei Siege zu vergrößern. Allerdings haben die Hanseaten auch erst 19 Spiele absolviert und damit weniger als alle andere Mannschaften in der BBL.

Den Towers gelang zwar der bessere Start in die Partie, doch im weiteren Verlauf des ersten Viertels bekamen die Gäste auf beiden Seiten des Feldes Probleme. Mit einer 14:0-Serie setzte sich Ludwigsburg auf 26:12 ab. Erst Benedikt Turudic konnte den Lauf der Gastgeber mit einem Dunking beenden. Bis zur Pause liefen die Hamburger jedoch einem meist klaren Rückstand hinterher.

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Hamburger dann lange Zeit zu viele Chancen, um Druck auf die Riesen auszuüben. Mitte des vierten Viertels sorgte Devon Daniels mit insgesamt fünf Punkten zum 61:62 jedoch wieder Spannung. Die insgesamt zwölfte Niederlage konnten die Towers aber nicht mehr verhindern.

Bereits am Dienstag empfangen die Hamburger dann den Tabellen-15. Science City Jena in der Inselpark Arena. Am Freitag folgt das Heim-Duell gegen den Tabellen-17. MLP Academics Heidelberg.