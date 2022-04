Hamburg Towers klare Außenseiter im Eurocup-Achtelfinale

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburg Towers wollen in ihrem Achtelfinalspiel im Basketball-Eurocup für eine Sensation sorgen. Zwar reist das Team von Trainer Pedro Calles als klarer Außenseiter zum Duell beim Mitfavoriten Valencia Baskets am Mittwoch (20.30 Uhr/Magentasport), doch der Coach zeigte sich optimistisch: «Wir treten in jedem Spiel an, um unser Bestes zu geben, unabhängig der Umstände. Es ist mehr als klar, dass wir in diesem Spiel nichts zu verlieren haben», sagte der Spanier am Dienstag in Hamburg. Ein Rückspiel in der Hansestadt wird es nicht geben.

Valencia hatte die Vorrunde als Tabellenzweiter der Gruppe B mit zwölf Siegen und sechs Niederlagen abgeschlossen, während die Hamburger in Staffel A als Siebte einkamen. Insgesamt haben die Spanier den Eurocup bereits vier Mal gewonnen. Der letzte Triumph gelang 2019 im Finale gegen Alba Berlin.

Towers-Center Maik Kotsar freut über die Alles-oder-Nichts-Partie. «Alle Emotionen, alles, wofür man das Jahr gearbeitet hat, wird in einem Spiel konzentriert – die Intensität wird entsprechend sehr hoch sein», sagte der 25 Jahre alte Este. Er traut seinem Team durchaus eine Überraschung zu. «Als Underdog hast du in einem einzigen Spiel alle Chancen – wenn du deine Würfe triffst, wenn du mit mehr Energie spielst, dann kann alles passieren», meinte er.