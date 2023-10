Hamburg Towers kassieren in München nächste Niederlage

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben einen erneuten Sieg gegen den FC Bayern München klar verpasst. Nach zwei Erfolgen in der vergangenen Spielzeit mussten die Hanseaten am Sonntag im ersten Duell in dieser BBL-Saison eine 79:90 (41:54)-Niederlage bei dem Titelfavoriten hinnehmen und gingen damit im dritten Pflichtspiel inklusive Eurocup in Folge als Verlierer vom Feld. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Benka Barloschky war William Christmas (18 Punkte).

Die Towers zeigten sich im ersten Viertel erstaunlich treffsicher und verbuchten den Spielabschnitt mit 31:28 für sich. Im weiteren Verlauf der Partie bis zur Pause aber dominierte dann der Gastgeber. Lediglich zehn weitere Punkte der Hamburger ließen die Münchner zu und erspielten sich eine klare Führung.

Entschieden war die Partie aber noch nicht. Vielmehr standen die Hanseaten im dritten Spielabschnitt besser in der Defensive und wahrten die Chance, doch noch für eine Überraschung zu sorgen. Nachdem den Münchnern jedoch zu Beginn des Schlussabschnittes ein 7:0-Lauf gelang, konnte das Barloschky-Team die Niederlage nicht mehr verhindern.

Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) sind die Hamburger wieder gefordert. Im zweiten Gruppenspiel des Eurocups sind die London Lions in der Inselparkhalle zu Gast.