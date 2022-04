Hamburg Towers kassieren bei Alba Berlin klare Niederlage

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligst Hamburg Towers hat eine zweite Überraschung gegen ein Topteam binnen weniger Tage deutlich verpasst. Am Mittwoch unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles beim deutschen Meister Alba Berlin mit 81:96 (42:56), nachdem die Hanseaten am vergangenen Sonntag noch den Titelkandidaten Bayern München mit 87:83 bezwungen hatten. Trotz der Niederlage liegen die Hamburger weiter auf Playoff-Kurs. Beste Towers-Werfer waren Maik Kotsar und Caleb Homesley (je 16).

Kurz vor dem Ende des ersten Viertels waren die Hamburger zum ersten Mal klar in Rückstand geraten. Zwar konnten die Towers den Abstand danach kurzzeitig verringern, mussten Alba dann aber erneut ziehen lassen. Die zweite Halbzeit eröffneten die Gäste mit einem 6:0-Lauf. Doch das sollte nicht reichen, um Alba in Bedrängnis zu bringen. Der Favorit dominierte anschließend wieder das Geschehen im dritten Abschnitt. Dass die Towers das vierte Viertel mit 22:16 für sich entschieden, änderte nichts mehr an der Niederlage.