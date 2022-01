Hamburg Towers hoffen in Andorra auf Rückkehr von Trio

Ein Basketball landet im Korb. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hofft im Europacup-Spiel bei MoraBanc Andorra am Mittwoch auf die Rückkehr von Ray McCallum, Seth Hinrichs und Lukas Meisner. Das Trio, das zuletzt aufgrund von Coronainfektionen fehlte, ist mittlerweile negativ getestet worden. Man warte nun auf die Ergebnisse des medizinischen Untersuchung, sagte Trainer Pedro Calles am Montag in der Hansestadt. Weiter fehlen wird Justus Hollatz aufgrund einer Knieblessur.

Das Hinspiel Anfang November des vergangenen Jahres hatten die Hanseaten mit 91:97 verloren. Nun treffen sie auf eine Mannschaft, die seit vergangener Woche vom ehemaligen Assistenztrainer David Eudal betreut wird, nachdem sich der Club von Chefcoach Ibon Navarro getrennt hatte. Dementsprechend erwarte er eine Reaktion des Vierten der A-Gruppe, sagte Calles und verwies auf die Erfolge des Gastgebers im Europacup-Spiel in Trient (82:71) und in der spanischen Liga bei Real Madrid (88:83) unter Eudal. Die Towers (8.) reisen derweil mit insgesamt vier Niederlagen in Serie in Europapokal und Bundesliga an.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-921271/2

Hamburg Towers

Tabelle Gruppe A