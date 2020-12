Hamburg Towers haben vor Spiel gegen Chemnitz Personalsorgen

Hamburg (dpa/lno) – Rund eineinhalb Jahre nach dem gewonnenen Duell um den Aufstieg trifft Basketball-Bundesligist Hamburg Towers am 27. Dezember (15.00 Uhr) in der heimischen Arena wieder auf die Niners Chemnitz. «Sie werden hochmotiviert sein», vermutete Towers-Trainer Pedro Calles am Dienstag mit Blick auf die denkwürdige Best-of-Five-Serie im Halbfinale der Pro A im Frühjahr 2019. Damals hatten die Hamburger das fünfte und entscheidende Spiel in Chemnitz mit 78:72 für sich entschieden. Damals war Mike Taylor Towers-Coach.

Iin ihrem ersten Bundesliga-Duell sind die Hamburger nach sechs Siegen aus sieben Partien klarer Favorit. Die Niners haben nach sechs Niederlagen erst am vergangenen Freitag gegen Gießen ihren ersten Sieg in der Bundesliga gefeiert. Er habe Respekt vor den Gästen und deren Art, Basketball zu spielen, sagte Calles.

Zudem standen dem Coach im Training zuletzt nur zehn Spieler zur Verfügung. Neben den schon länger angeschlagenen Hans Brase und Kameron Taylor fehlten auch Marvin Ogunsipe und Maik Kotsar. Aus dem Personalengpass könnte sich ein Problem auf der Center-Position ergeben. «Wir müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein», sagte Calles.

Trotz der Ausfälle will es der Trainer über die Feiertage aber nicht ruhig angehen lassen, zumal am 29. Dezember die Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg ansteht und am 2. Januar Calles‘ Ex-Team Rasta Vechta in Hamburg zu Gast ist. Lediglich am 24. Dezember haben die Spieler frei.

