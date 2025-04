Hamburg Towers gelingt deutlicher Erfolg in Göttingen

Göttingen (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben sich bei der abstiegsbedrohten BG Göttingen keine Blöße gegeben und ihre Erfolgsserie ausgebaut. Das Team von Cheftrainer Benka Barlosky setzte sich beim Schlusslicht der Basketball-Bundesliga mit 92:75 (47:41) durch und rückte nach dem vierten Triumph in Serie und dem 14. Sieg im 26. Spiel vorläufig auf den siebten Platz in der Tabelle vor. Die meisten Punkte aufseiten der Gäste erzielte Johnathan Stove (15 Punkte).

Hamburg war gut in die Partie gestartet, agierte nach der zwischenzeitlichen 12:7-Führung im weiteren Verlauf des ersten Viertels aber nicht mehr so souverän und geriet sogar einige Male in Rückstand. Im zweiten Abschnitt zogen die Hanseaten dann auf 45:36 davon, konnten sich aber nicht weiter absetzen, weil das Team zu viele Freiwurf-Möglichkeiten vergab. So schrumpfte der Vorsprung kurz vor der Pause wieder auf sechs Punkte zusammen.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Towers ihrer Favoritenrolle dann gerecht. Zwar gab es auch im dritten Viertel eine kurze Schwächepause, danach aber erspielten sich die Hamburger ein komfortables 17-Punkte-Polster. Stove und Jordan Barnett erhöhten zu Beginn des Schlussabschnittes auf 75:53 und sorgten so für die Vorentscheidung. Göttingen gelang anschließend noch etwas Ergebniskosmetik, doch die 17. Niederlage in Folge konnten die Niedersachsen nicht mehr abwenden.