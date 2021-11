Hamburg Towers fordern im EuroCup Topteam aus Andorra

Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bangt im EuroCup-Spiel gegen MoraBanc Andorra am Dienstag (19.30 Uhr) in der Inselparkhalle um Zach Brown. Der Forward war am Montag im Training umgeknickt und musste pausieren. Allerdings haben auch die Gäste Verletzungssorgen. So hat sich der selbst als Ersatz für angeschlagene Mitspieler verpflichtete Gal Mekel, der in der Saison 2013/14 insgesamt 31 Partien für die Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki bestritten hat, vor einer Woche einen Muskelriss zugezogen.

Dennoch meinte Towers-Trainer Pedro Calles, dessen Team zwei Niederlagen auf dem Konto hat: «Ich würde das Team aus Andorra mit zu den stärksten in unserer Gruppe zählen, auch wenn sie aufgrund von Verletzungen ihren Kader ein wenig verändern mussten. Sie sind zuletzt aber immer stärker geworden.»

Spieler Justus Hollatz ergänzte: «Wir genießen die Zeit im EuroCup. Wir sind immer motiviert, wollen Spiele gewinnen – und mit dieser Einstellung gehen wir in jede Partie.» Dass es noch nicht zu einem Erfolg gereicht hat, machte er an der bisher fehlenden Konstanz über die gesamte Spielzeit fest. «Wir hatten immer einen Einbruch. Gegen Belgrad in der ersten Hälfte, gegen Badalona im letzten Viertel.»

