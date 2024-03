Hamburg Towers feiern klaren Sieg gegen den MBC

Hamburg (dpa/lno) –

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 107:76 (60:33) gegen den Mitteldeutschen BC durch und festigte mit dem 13. Sieg im 24. Punktspiel den neunten Tabellenplatz. Bester Werfer der Hanseaten war Aleksander Dziewa mit 24 Punkten.

Am vergangenen Sonntag hatten die Hanseaten noch in der Barclays Arena vor der Hamburger Basketball-Rekordkulisse von 12 000 Zuschauern gegen Bayern München mit 80:81 nach Verlängerung verloren. Den Weg in die 3400 Zuschauer fassende Inselparkhalle zum Duell gegen den MBC fanden jedoch nur 2763 Fans. Die bekamen allerdings bestens aufgelegte Hanseaten zu sehen.

Die Gäste verbuchten zwar schon nach knapp einer Minute die ersten Punkte, doch im weiteren Verlauf bis zur Pause sorgte das Barloschky-Team bereits für ein Korbfestival. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende markierte Dziewa mit einem Freiwurf schließlich den 100. Punkt für sein Team. Mark Hughes setzte mit einem Dreier den Schlusspunkt in dem einseitigen Duell.