Hamburg Towers erkämpfen Sieg gegen Aufsteiger Tübingen

Hamburg (dpa/lno) –

48 Stunden nach ihrem überraschenden Erfolg im Eurocup in London haben die Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga nachgelegt. Das Premieren-Duell gegen Aufsteiger Tigers Tübingen vor 3207 Zuschauern in der Inselparkhalle am Freitagabend entschied die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky nach einem beeindruckenden Comeback noch mit 94:86 (41:48) für sich. Die Hamburger feiern damit im elften Spiel den siebten Sieg. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war William Christmas (21 Punkte).

Die Partie verlief im ersten Viertel nahezu ausgeglichen. Erst kurz dem Ende erzielten die Towers mit dem zwischenzeitlichen 18:14 die höchste Führung in den ersten zehn Minuten. Im zweiten Spielabschnitt setzten sich die Hanseaten kurzzeitig mit sechs Punkten ab. Tübingen holte sich erst mit einem 8:0-Lauf die Führung zurück und baute diese bis zur Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Tübinger den Gastgeber dank einer hohen Trefferquote bei den Dreierversuchen weiter auf Distanz und lagen phasenweise sogar mit zwölf Punkten vorn. Doch die Towers kämpften sich vor dem Schlussabschnitt auf 70:73 heran. In diesem drehte das Barloschky-Team das Spiel erneut und schließlich war es Lukas Meisner, der eine Minute vor dem Ende mit einem Dreier zum 91:83 die Weichen endgültig auf Sieg stellte.