Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburg Towers haben die Lizenz für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) ohne Auflagen erhalten. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit. «Nach intensiver Prüfung unserer Unterlagen in den Bereichen Sport, Finanzen und Nachhaltigkeit» habe die BBL die Zulassung für die Spielzeit 2025/26 erteilt, hieß es in der Mitteilung.