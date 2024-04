Hamburg Towers beenden gegen Ludwigsburg Niederlagenserie

Hamburg (dpa/lno) –

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga ist den Veolia Towers Hamburg nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder ein Erfolg geglückt. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky die MHP Riesen Ludwigsburg vor 3025 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 89:84 (48:46) und verteidigte mit dem 14. Sieg im 29. Punktspiel Rang zehn in der Tabelle. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war William Christmas (28 Punkte).

Die Towers waren schlecht in die Partie gestartet. Nach gut viereinhalb Minuten lag der Gastgeber bereits mit 5:17 im Rückstand, agierte danach offensiv aber besser und verkürzte den Abstand bis zum Viertelende auf fünf Punkte. Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Gastgeber weiter und übernahmen rund drei Minuten vor der Pause dank eines Korblegers von William Christmas zum 36:35 das erste Mal die Führung.

Für den ersten Punkt nach dem Seitenwechsel brauchte das Barloschky-Team dann fast zweieinhalb Minuten, agierte danach aber wieder effektiver und setzte sich am Ende des dritten Viertels auf 65:59 ab. Im Schlussabschnitt bauten die Towers ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zehn Punkte aus und ließen sich den Sieg schließlich nicht mehr aus der Hand nehmen. Vincent King sorgte fünf Sekunden vor dem Ende mit zwei verwandelten Freiwürfen für die Entscheidung.