Hamburg Towers als Siebter in Playoffs: Gegner noch offen

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers muss sich nach dem Erreichen der Playoff-Serie noch gedulden, wer der Gegner im Viertelfinale sein wird. Den Einzug in die Runde der besten acht Clubs hatten die Towers am Sonntag im vorletzten Hauptrunden-Spiel mit dem 101:57 (53:31)-Erfolg beim Mitteldeutschen Basketball-Club perfekt gemacht. Sie werden am Ende Rang sieben belegen. Gegner der Hamburger im Viertelfinale ist der Tabellenzweite. Infrage kommen Alba Berlin, FC Bayern München oder Telekom Baskets Bonn. In den restlichen Saisonspielen kann es noch zu Verschiebungen in der Spitzengruppe kommen.

Towers-Coach Pedro Calles richtete den Blick unabhängig von den Playoffs auf die Abschluss-Begegnung bei Brose Bamberg am kommenden Sonntag (20.30 Uhr). «Jetzt haben wir erst mal eine Woche, um uns für das letzte Spiel in dieser Hauptrunde vorzubereiten», sagte er.