Hamburg Stealers gegen Bonn Capitals erneut chancenlos

Hamburg (dpa/lno) –

Die Heimserie der Hamburg Stealers in dieser Saison der Baseball-Bundesliga ist gerissen. Nach zuvor vier Siegen musste sich das Team von Trainer David Wohlgemuth am Wochenende gleich zweimal dem Mitfavoriten Bonn Capitals geschlagen geben. Am Samstag hatten die Hanseaten 1:8 das Nachsehen. Dabei kassierten die Gastgeber im dritten von neun Innings allein sieben Punkte. Das zweite Duell am Sonntag endete 0:11. Mit sechs Punkten im achten Inning konnte Bonn auch das Match für sich entscheiden. Damit haben die Stealers alle vier Partien gegen Bonn in der Hauptrunde verloren.