Hamburg: Standesamtliche Hochzeit wieder mit Gästen möglich

Hamburg (dpa/lno) – In den Hamburger Standesämtern darf wieder mit Gästen geheiratet werden. Von Montag an dürfen sich in den Trauzimmern wieder bis zu zehn Menschen aufhalten, wie der Senat am Freitag mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie war die Anwesenheit in den vergangenen Wochen auf den Standesbeamten und das Brautpaar beschränkt gewesen.

Die Zahl von zehn Personen sei ein «grundsätzlicher Rahmen». Dabei sei zu beachten, dass die Gäste aus maximal zwei verschiedenen Haushalten stammen dürfen. Die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln müsse weiterhin gewährleistet sein. Die Umsetzung müsse die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und Entscheidungen vor Ort im Standesamt und mit Augenmaß getroffen werden, hieß es.

