Hamburg Sea Devils verpflichten Dominik Behrens

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Sea Devils haben ihre Offensive Line für die neue Saison in der European League of Football (ELF) verstärkt. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, wird der 1,95 Meter große und 140 Kilogramm schwere Dominik Behrens die Angriffsreihe der Sea Devils verstärken. Der gebürtige Hannoveraner spielte in den USA an der University of Massachusetts in der höchsten College-Klasse.

Aus familiären Gründen kehrte das Football-Schwergewicht nach Deutschland zurück: «Seit dem Start der European League of Football hat mir die Arbeit der Hamburg Sea Devils sehr gefallen und ich will davon ein Teil sein, wenn ich wieder zu Hause bin», sagte Behrens.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-931053/2

European League of Football

Webseite der Hamburg Sea Devils