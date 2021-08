Hamburg Sea Devils verlieren 17:18 gegen die Leipzig Kings

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football die zweite Niederlage in Serie kassiert. Gegen die Leipzig Kings verloren die Hamburger am Sonntag nach einer 17:0-Pausenführung noch mit 17:18. Trotzdem haben sich die Sea Devils mit 7:3 Siegen aus der Vorrunde für das Halbfinale qualifiziert, das am Wochenende 11./12. September ausgespielt wird.

Wide Receiver Tobias Nill und Running Back Julian Ampaw hatten vor dem Seitenwechsel die Touchdowns vor den 1625 Zuschauern im Stadion an der Hoheluft erzielt. Kicker Phillip Friis Andersen steuerte die übrigen vier Punkte zur klaren Führung bei. Nach der Pause steigerten sich die Sachsen, die 71 Sekunden vor Schluss durch Timothey Knüttel den entscheidenden Touchdown markierten.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-14454/2

