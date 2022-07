Hamburg Sea Devils gewinnen bei Rhein Fire in Düsseldorf

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburg Sea Devils haben ihre Erfolgsbilanz auf 6:1-Siege in der European League of Football ausgebaut. Am Sonntag gewannen die Hanseaten mit 40:16 (7:0/14:10/7:0/12:6) bei den Rhein Fire Düsseldorf und gingen damit zum fünften Mal nacheinander als Sieger vom Platz. Quarterback Salieu Ceesay leitete den Erfolg mit einem Touchdown ein und trug das Ei später ein weiteres Mal in die Endzone. Erneut erfolgreich war auch Running Back Glen Toonga.