Hamburg Sea Devils gelingt gegen Berlin Thunder zweiter Sieg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football ihren zweiten Saisonsieg geholt. Die Mannschaft von Head Coach Charles Jones gewann am Sonntag im Stadion Hoheluft vor 3827 Zuschauern gegen die Berlin Thunder mit 30:17 (30:9) und kommt damit nach vier Partien auf ein ausgeglichenes Punkteverhältnis.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Hanseaten bereits im ersten Viertel. Malik Stanley erzielte jeweils nach Pässen von Quarterback Preston Haire drei Touchdowns und trug damit maßgeblich zur zwischenzeitlichen 20:0-Führung bei. Im zweiten Durchgang dominierten dann lange Zeit beide Verteidigungsreihen und ließen kaum noch etwas zu. Erst im Schlussviertel erzielten die Gäste noch einmal Punkte.

Die Begegnung fand unter Auflagen der Stadt statt. Nachdem sich in der vergangenen Saison Anwohner über den Lärm beschwert hatten, mussten die Verantwortlichen der Devils das Rahmenprogramm im Stadion deutlich einschränken. Unter anderem das Abspielen von lauter Musik wie auch die Unterstützung der Teams vonseiten der Fans mit Tröten oder Trommeln musste weitgehend unterlassen werden.