Hamburg schafft mindestens 2000 neue Plätze für Flüchtlinge

Feldbetten stehen in einer Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete in Hamburg. Julian Weber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts des anhaltenden Zuzugs von Schutzsuchenden aus der Ukraine wird Hamburg bis Jahresende mindestens weitere 2000 Plätze für Flüchtlinge in öffentlicher Unterbringung schaffen. Diese Zahl ergebe sich allein aus den aktuell schon entschiedenen oder bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zur Erweiterung der Unterbringungskapazität, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde, der dpa. Allerdings sei dieser Zuwachs an Plätzen «angesichts der kontinuierlichen Zugangszahlen nach wie vor nicht ausreichend». Deshalb arbeite die Stadt mit Hochdruck daran, weiteren Raum oder Flächen zu finden. Mehrere Dutzend Objekte würden derzeit näher geprüft.