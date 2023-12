Hamburg richtet 2024 Final-Four der European League aus

Wien (dpa) –

Hamburg richtet im kommenden Jahr das Final-Four in der European League im Handball aus. Dies gab der Europa-Verband EHF am Montag bekannt. Das Turnier steigt am 25./26. Mai 2024. Deutsche Vertreter im zweithöchsten europäischen Club-Wettbewerb sind Titelverteidiger Füchse Berlin, die SG Flensburg-Handewitt, Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf. Die Frauen ermitteln den Sieger zwei Wochen zuvor in Graz. Damit finden beide Endrundenturniere erstmals an neutralen Orten statt.