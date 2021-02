Hamburg: Polizisten kontrollieren verschärfte Maskenpflicht

Ein Mann hält eine Atemschutzmaske in den Händen. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Polizisten haben die Einhaltung der am Samstag verschärften Maskenpflicht in Hamburg kontrolliert. Beamte sprachen beispielsweise am Elbstrand in Övelgönne Menschen an, die keine Masken trugen. Dort und auch rund um die Binnenalster war wegen der kühlen Witterung am Samstagmittag aber nur relativ wenig los. An der Alster trugen viele Menschen Mund-Nase-Bedeckungen.

Gleich mit mehreren Teams kontrollierte die Polizei in der Mönckebergstraße die Einhaltung der Maskenpflicht. In der Hansestadt müssen seit Samstag an öffentlichen Orten, an denen es eng werden kann, in festgelegten Zeiten Masken getragen werden. Das gilt insbesondere in den bei schönem Wetter gut besuchten Parks und Grünanlagen rund um Alster und Elbe. Dort herrscht an Wochenenden und feiertags zwischen 10.00 und 18.00 Uhr Maskenpflicht.

Eine entsprechende Verordnung der Stadt war am Freitagnachmittag veröffentlicht worden. Sie schreibt außerdem vor, dass Erwachsene auch auf Spielplätzen Maske tragen müssen. Anders als in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, wo medizinische Masken Pflicht sind, reichen in Parks und Grünanlagen aber einfache Mund-Nase-Bedeckungen.

