Hamburg: Ohne Maske in Bus und Bahn kostet ab Montag 40 Euro

Ein Plakat weist auf die Einhaltung der Maskenpflicht hin. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archiv/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Wer ab dem kommenden Montag (24. August) ohne korrekt sitzenden Mund-Nasen-Schutz in Hamburg Bus oder Bahn fährt und erwischt wird, muss 40 Euro zahlen. Dann tritt die angekündigte Änderung der HVV-Beförderungsbedingungen in Kraft, teilte der Verkehrsverbund am Mittwoch mit. Die behördlichen Genehmigungen seien jetzt erteilt worden. Auch an Haltestellen und auf Bahnsteigen müsse eine Maske getragen werden.

Mit der angedrohten Strafe von 40 Euro wollten die Behörden noch einmal verdeutlichen, dass das Tragen einer Alltagsmaske keine Empfehlung, sondern nach wie vor eine Pflicht sei. «Wir setzen weiter auf die Solidarität der Fahrgäste im HVV und werden über das richtige Tragen sowie der Bedeutung der Alltagsmaske aufklären und informieren», hatte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) angekündigt.

