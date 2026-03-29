Hamburg öffnet am Sonntag Läden mit buntem Programm

Hamburg (dpa/lno) –

Am heutigen Sonntag werden die Geschäfte in Hamburg geöffnet sein – und es gibt begleitend dazu zahlreiche Veranstaltungen. Das Motto lautet «Integration und Inklusion», wie das City Management Hamburg mitteilte. Angekündigt sind Musik, Mitmachaktionen wie ein Rollstuhl-Parcours und gastronomische Stände. Auch das Bewerbungskonzept der Hansestadt für die Paralympics soll vorgestellt werden.

«Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr ein besonders vielfältiges Programm mit zahlreichen neuen Partnerschaften präsentieren zu können», sagte City-Managerin Mimi Sewalski. Die Läden werden den Angaben zufolge von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.