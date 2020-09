Hamburg nimmt acht minderjährige Afghanen aus Moria auf

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg nimmt acht minderjährige Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria auf. Die aus Afghanistan stammenden männlichen Jugendlichen kämen ohne erwachsene Begleitung und würden von Mitarbeitern des Landesbetriebs für Erziehung und Beratung in Hannover abgeholt, sagte ein Sprecher des Einwohnerzentralamts am Mittwoch. Die Afghanen sollten zusammen mit weiteren minderjährigen und erwachsenen Migranten am Mittwochvormittag mit einem Flieger aus Griechenland in Hannover eintreffen.

An Bord sollen nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums voraussichtlich 51 unbegleitete minderjährige Migranten aus Moria sowie weitere 88 kranke Kinder oder Jugendliche und deren Familien aus griechischen Flüchtlingslagern sein. Sie werden auf mehrere Bundesländer verteilt.