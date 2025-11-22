Hamburg müssen sich auch Ludwigsburg beugen

Für die Hamburg Towers gab es in der BBL auch gegen Ludwigsburg eine Niederlage. (Archivbild) Lukas Schulze/dpa

Hamburrg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg müssen trotz eines engagierten Auftritts gegen die MHP Riesen Ludwigsburg weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten. Das Tabellenschlusslicht unterlag den Gästen am Ende unglücklich mit 84:88 (45:44) und ging damit auch nach dem siebten Bundesliga-Spiel als Verlierer vom Feld. Insgesamt war es für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky inklusive Pokal und Eurocup sogar die 16. Niederlage nacheinander in dieser Saison. Bester Werfer aufseiten der Hausherren war Kenneth Ogbe (30 Punkte).

Die Hamburger erwischten vor 3322 Zuschauern in der Inselpark Arena einen guten Start. Einen 8:0-Lauf von Ludwigsburg kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts steckten die Towers dann souverän weg und boten den favorisierten Schwaben bis zur Pause Paroli.

Zu Beginn des vierten Viertels schien jedoch die Vorentscheidung gefallen zu sein. Ludwigsburg zog auf 72:61 davon. Zudem kassierte Spielmacher Leonard Thorpe sechseinhalb Minuten vor dem Ende sein fünftes Foul und musste das Feld vorzeitig verlassen. Sein Team kämpfte sich in der dramatischen Schlussphase auf 84:85 heran, verpasste den ersten Sieg aber doch.