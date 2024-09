Hamburg mit dramatischem Unentschieden in Göppingen

Göppingen (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg ist mit einem Remis in die neue Spielzeit der Handball-Bundesliga gestartet. Bei Frisch Auf Göppingen gab es ein 25:25 (13:15). Dem vermeintlichen Siegtreffer durch Leif Tissier verweigerten die Unparteiischen nach Ansicht der Videobilder die Anerkennung. Der Ball hatte erst nach Ablauf der Spielzeit die Torlinie überquert.

Die Hamburger waren nur mit 13 anstelle der erlaubten 16 Spieler nach Göppingen gereist. Rückraumspieler Zoran Ilic fehlte wegen wegen Knieproblemen ebenso wie die beiden Schlussleute Robin Haug (Knie) und Mohamed El-Tayar (Oberschenkel). So bildete der 42-jährige Johannes Bitter mit dem erst 17 Jahre alten Finn Knaack das Torhütergespann der Hanseaten.

Casper Mortensen erzielt seinen 1.000 Bundesliga-Treffer

Den besseren Start in die Partie erwischte Frisch Auf. In der 20. Minute gingen die Gastgeber beim 10:7 erstmals mit drei Treffern in Führung. Per Siebenmeter glich Casper Mortensen zum 12:12 (26.) aus. Es war der 1.000 Bundesliga-Treffer des Dänen.

Dank einer offensiven Abwehr und einiger Paraden von Knaack machten die Hamburger auch in der zweiten Hälfte einen Drei-Tore-Rückstand wett und gingen mit 24:23 (53.) in Führung. Zum Sieg reichte es aber nicht mehr. Beste Werfer der Partie waren Leif Tissier mit sechs Toren für Hamburg und Marcel Schiller mit sieben Treffern für Frisch Auf.