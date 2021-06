Hamburg lockert Maskenpflicht weiter

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg lockert die Maskenpflicht weiter. Ab Freitag muss im Freien keine Maske mehr getragen werden – solange genügend Abstand eingehalten werden kann, wie der Senat am Donnerstag mitteilte. Die Pflicht, wegen Corona eine medizinische Maske im Freien zu tragen, gelte nur noch dort, wo Abstände von 1,5 Meter nicht möglich seien, etwa auf Wochenmärkten, in Warteschlangen vor Geschäften, Gaststätten sowie bei touristischen Stadtrundfahrten.

In Innenräumen, bei religiösen Veranstaltungen, in Einrichtungen der Kultur, beim Einkaufen, bei Sportveranstaltungen und jeglichen anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden.

