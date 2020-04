Hamburg: Kostenloses Mittagessen für alle Kita-Kinder

Kinder essen ihr Mittagessen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg muss künftig auch in der Corona-Zeit kein Kita-Kind mehr auf warmes Mittagessen verzichten. Viele Mädchen und Jungen würden wegen des eingestellten Regelbetriebes der Kindertagesstätten derzeit kein warmes Mittagessen mehr bekommen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Auch in der Corona-Krise müssen wir alle Kinder im Blick behalten. Neben einer vernünftigen Notbetreuung sorgen wir nun dafür, dass Kinder, die das benötigen, in ihrer Kita ein Mittagessen bekommen – so wie sie es üblicherweise während der beitragsfreien fünfstündigen Betreuung auch bekommen würden», so die Politikerin.

Schon jetzt würden viele Kitas in Hamburg diesen Service anbieten, vom 15. Mai an soll diese Dienstleistung flächendeckend in allen Kitas möglich sein. Die Eltern können die Mahlzeit dann direkt in ihrer Kita abholen, wenn sie ihren Bedarf vorher in den Einrichtungen angemeldet haben.

Von dem Angebot könnten bis zu 90 000 Kinder profitieren, die in Hamburgs Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen betreut werden. Für das Essen muss nicht zusätzlich bezahlt werden. Zudem müssen Eltern bis zunächst 6. Mai weiterhin keine Gebühren für die Betreuung über die fünf kostenfreien Stunden hinaus zahlen.