Hamburg-Konzerte von Unheilig wegen Witterung abgesagt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des Winterwetters mit viel Schnee und eisigen Temperaturen sind die beiden Konzerte der Band Unheilig in Hamburg abgesagt worden. Witterungsbedingt sei der Betrieb der Arena untersagt, teilte die Inselparkarena auf Instagram mit. An diesem Donnerstag und Freitag waren Auftritte in der Halle in Hamburg-Wilhelmsburg geplant gewesen. Erst vor rund einem Monat hatte Unheilig dort gespielt.

«Unser Wunsch ist, dass die Konzerte nachgeholt werden», sagte der Graf, Sänger von Unheilig, in einem Video auf Instagram. Die Band ist derzeit auf «Wieder zurück»-Tour und will am 13. März 2026 das neue Album «Liebe Glaube Monster» veröffentlichen. Unheilig hatte sich nach rund zehn Jahren Pause zurückgemeldet.

Der Song «Geboren um zu leben» hatte Unheilig 2010 den Durchbruch gebracht. Davor war die Band überwiegend in der Gothic-Szene bekannt. Das Album «Große Freiheit» sauste vor 15 Jahren auf Platz eins der deutschen Albumcharts und hielt sich dort hartnäckig. Es folgten Preise wie Echo, Bambi und Goldene Kamera.

Im Januar 2027 ist bereits ein weiteres Konzert von Unheilig in Hamburg geplant, dann in der Barclays Arena. Neben den beiden Unheilig-Konzerten wurde laut Homepage der Inselparkarena ebenfalls das für Samstag geplante Heimspiel der Basketballer Hamburg Towers abgesagt sowie das für kommenden Dienstag geplante Konzert des Sängers Mem Ararat. Zweiteres soll Ende März nachgeholt werden.