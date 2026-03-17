Hamburg knackt 1,4 Millionen Kreuzfahrtgäste im Jahr

Mehr als 1,4 Millionen Kreuzfahrttouristen sind im vergangenen Jahr von Hamburg aus auf Reisen gegangen. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Etwa 1,4 Millionen Kreuzfahrtpassagiere sind im vergangenen Jahr von Hamburg aus auf Reisen gegangen. Das seien rund 100.000 mehr als im Jahr zuvor, teilte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit.

Insgesamt seien an Deutschlands passagierstärkstem Kreuzfahrthafen 295 Schiffsanläufe registriert worden – 29 mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der verschiedenen Kreuzfahrtschiffe lag den Angaben zufolge bei 46, darunter 3 Erstanläufe sowie 43 weitere Anläufe von Flusskreuzfahrtschiffen.

In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit 331 Schiffsanläufen. Zudem seien zusätzlich 47 Anläufe von Flusskreuzfahrtschiffen geplant. Außerdem würden 8 Erstanläufe erwartet. Den Angaben zufolge verbringen inzwischen 38 Prozent aller Kreuzfahrtgäste mindestens eine Nacht vor oder nach ihrer Reise in Hamburg. Das sei im Vergleich zu 2016 eine Verdoppelung.

Im Schnitt gäben Kreuzfahrer, die ihre Reise in Hamburg beginnen oder beenden, in der Hansestadt 133,59 Euro aus. Mehr als 70 Prozent nutzten gastronomische, kulturelle Angebote oder gingen zum Shoppen.