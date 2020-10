Hamburg: Keine Neuerungen bei innerdeutschem Reiseverkehr

Helge Braun (CDU), Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat sieht nach den Beratungen der Staatskanzleichefs der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) für die Hansestadt keine neuen Corona-Einschränkungen im innerdeutschen Reiseverkehr. Die bestehenden Hotspot-Regeln aus dem Sommer seien bei der Telefonkonferenz am Mittwoch lediglich bekräftigt worden, hieß es im Anschluss im Rathaus. Zusätzlich gebe es nur einen Appell, dass man nicht in Kommunen fahren solle, die einen Inzidenzwert von 50 oder höher haben. Außerdem werde an Menschen, die in einer solchen Kommune leben, appelliert, diese nur in unvermeidbaren Fällen zu verlassen.

Das Beherbergungsverbot, das die Länder bereits im Juli nach dem Ausbruch in Gütersloh für Menschen aus deutschen Risiko-Kommunen beschlossen hatten, gelte auch in Hamburg weiter. Das bedeutet, dass Personen aus diesen Gebieten in Hamburger Beherbergungsbetrieben nur untergebracht werden dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Bürgermeister Peter Tschentscher hatte sich schon im Vorfeld der Beratungen kritisch zu Reisebeschränkungen unter den Bundesländern geäußert. «Wir haben in Hamburg nie Reisebeschränkungen (…) zwischen den Landesgrenzen gut gefunden, weil es einfach auch schwierig ist», sagte der SPD-Politiker im ZDF-«Morgenmagazin».

«Es nützt ja nichts, dass man aus den Hotspots sozusagen, aus den großen Metropolen nicht ins Umland darf, wenn umgekehrt Menschen aus den Flächenländern selbstverständlich natürlich weiterhin in die Metropolen reisen, dort arbeiten, dort zum Teil eben auch in Clubs und Bars und Restaurants gehen.»

Man müsse sich darauf konzentrieren, «das Virus sozusagen in Schach zu halten», argumentierte Tschentscher. «Und das bedeutet: In den großen Metropolen, in denen viel Virusaktivität ist, dort müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit die Zahlen runtergehen.» Er betonte: «Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden.» Wo viele Menschen auf kleiner Fläche miteinander leben, müsse man die Pandemie in den Griff bekommen. «Dann haben wir auch für ganz Deutschland etwas erreicht.»

Der Inzidenzwert lag am Mittwoch in Hamburg bei 34,1. Er gibt wieder, wie viele Infektionen in sieben Tagen auf 100 000 Einwohner kommen. Anders als Berlin sei Hamburg eine Einheitsgemeinde, also Bundesland und Kommune zugleich, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt nur eine Inzidenz für die gesamte Stadt; keine Inzidenzen für einzelne Bezirke.»

Schweitzer appellierte an die Menschen, vorsichtig zu sein und alle Corona-Regeln einzuhalten, damit der Inzidenzwert von 50 nicht erreicht wird. «Denn dann dürfen im gesamten Bundesgebiet keine Hotelzimmer, Ferienwohnungen oder Zeltplätze an Hamburgerinnen und Hamburger vermietet werden.»