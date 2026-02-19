Hamburg kassiert knapp 42 Millionen Euro von Temposündern

Die Bußgeldeinnahmen durch Temposünder sind im vergangenen Jahr in Hamburg um gut 5,2 Millionen Euro gesunken. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr fast 41,8 Millionen Euro an Bußgeldern von Temposündern eingenommen. Das sind gut 5,2 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Philipp Heißner hervorgeht.

Der Rückgang machte sich vor allem bei den Einnahmen durch stationäre Blitzer bemerkbar. Diese sanken von 11,3 auf 7,2 Millionen Euro. Bei den Bußgeldern durch mobile Messungen ergab sich ein Rückgang von 35,7 auf rund 34,5 Millionen Euro. Außerdem kassierte die Stadt 1,5 Millionen Euro für Rotlichtverstöße, deutlich mehr als 2024, als die Einnahmen knapp 1,2 Millionen betrugen.

Bauarbeiten verlangsamen den Verkehr

Bauarbeiten an den Elbbrücken und an der Sternbrücke in Altona dürften die Zahl der Tempoverstöße verringert haben. Blitzte es an den Elbbrücken stadteinwärts 2024 noch mehr als 40.000 Mal, so wurden im vergangenen Jahr dort nur knapp 15.000 Fahrzeuge abgelichtet. Der Blitzer brachte nach gut 1,7 Millionen Euro im Jahr 2024 nur noch knapp 670.000 Euro ein.

Drastisch reduzierte sich auch die Zahl der Blitze an der Stresemannstraße in Altona, und zwar stadteinwärts von gut 45.000 auf 33.000 und stadtauswärts von 57.000 auf knapp 33.000. Die Einnahmen sanken stadteinwärts von 1,8 auf 1,4 Millionen Euro und stadtauswärts von 2,1 auf 1,3 Millionen.

In Hamburg gibt es 48 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Die Polizei verfügt laut Senat über 20 mobile Anlagen.