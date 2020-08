Vier Tage kostenlos Bus und Bahn in Hamburg im November

Hamburg (dpa/lno) – Nutzer von S-Bahn, U-Bahn und Bus dürfen in Hamburg an allen vier Sonnabenden im November kostenlos mitfahren. Zudem können alle Zeitkarteninhaber ab September und bis Ende des Jahres täglich ab 11.00 Uhr eine Person beliebigen Alters und drei Kinder mitnehmen, wie die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende am Dienstag mitteilte.

Mit dem Vergünstigungs-Paket gebe der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) die Mehrwersteuersenkung von sieben auf fünf Prozent bis zum Ende des Jahres an seine Kunden weiter, hieß es. Die reduzierte Mehrwertsteuer war Teil eines im Juni auf den Weg gebrachten Konjunkturpaketes der Bundesregierung.

Das Paket des HVV sieht außerdem vor, dass es auf Tickets, die per App, HVV-Card oder im Online-Shop gekauft wurden, sieben statt wie bisher drei Prozent Rabatt gibt.

Die vier Freifahrt-Tage im November gelten nach Angaben der Behörde für die Ringe A-F und damit neben Hamburg in den Kreisen und Landkreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Lüneburg, Harburg und Stade sowie in Teilen der Landkreise Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Rotenburg und Cuxhaven. «Auf diese Weise profitiert auch das Hamburger Umland von der Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung», heißt es in der Mitteilung.

Verkehrssenator Anjes Tarks (Grüne) sprach am Dienstag von einem tollen Zeichen des HVVV, «zum einen als Dank an die treuen Fahrgäste, die den öffentlichen Nahverkehr auch während der Corona-Pandemie genutzt haben, zum anderen als Zeichen und Anreiz an Kunden, die dies nun wieder verstärkt tun wollen».

Der SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter sagte: «Die jetzt in die Spur gebrachten Preisnachlässe sind vorübergehend, doch ein Blick in den Koalitionsvertrag zeigt, dass uns die Tarifstruktur des HVV in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen wird.» Das erklärte Ziel seien dauerhafte Vergünstigungen wie etwa kostenloser Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler.

«Die heute verkündeten einmaligen Aktionen sind schön. Nachhaltiger wäre eine dauerhafte Senkung der HVV-Preise und der Einstieg in das 365-Euro-Jahresticket», sagte die Verkehrsexpertin der Fraktion Die Linke, Heike Sudmann.

Der verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Gerrit Fuß, sieht in den Maßnahmen ein interessantes Angebot sowohl für Gelegenheits- als auch für Vielfahrer. «Die spürbare Preisreduzierung von sieben Prozent für die digitalen Vertriebskanäle bietet einen zusätzlichen Anreiz, sich mit diesen Möglichkeiten des Ticketkaufs auseinanderzusetzen», sagte Pütz.

Kritik gibt es hingegen aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion, die von einem «HVV-Strohfeuer» spricht. Die coronabedingte Verunsicherung bei den Fahrgästen ist nach Ansicht des verkehrspolitischen Sprechers Richard Seelmaecker noch viel zu präsent, als dass die Maßnahmen Wirkung zeigen könnten. «Vielmehr müssen der Tarifdschungel endlich dauerhaft gelichtet und die Preisgestaltung nachhaltig kundenfreundlicher werden», sagte Seelmaecker.

