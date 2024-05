Hamburg im Mai warm, sonnig und am Ende auch noch nass

Offenbach/Hamburg (dpa) –

Hamburg hat einen sehr warmen Mai erlebt. Die durchschnittliche Temperatur lag bei 16,5 Grad und damit deutlich über dem vieljährigen Mittel von 12,4 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Auch sieben Sommertage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 25 Grad gab es. Der Spitzenwert wurde am 16. Mai mit 27,1 Grad erreicht.

Der Mai hatte in der Hansestadt allerdings mehr zu bieten als nur Wärme. Nach einem trockenen Monatsbeginn gab es in der zweiten Hälfte zum Teil kräftige Niederschläge. Am Ende waren es 100 Liter je Quadratmeter, mehr als 70 Prozent über dem Mittelwert. Auch vom Sonnenschein gab es überdurchschnittlich viel. 270 Stunden waren deutlich mehr als der Mittelwert von 213 Stunden.