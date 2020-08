Hamburg: Heinrich-Böll-Stiftung bekommt besonders viel Geld

Der Schriftzug «Stiftung» ist an einem Gebäude zu lesen. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei den Zuwendungen der Stadt Hamburg kommt die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung seit Jahren am besten weg. Im vergangenen Jahr erhielt die Einrichtung 105 000 Euro, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des AfD-Bürgerschaftsabgeordneten Alexander Wolf hervorgeht. An die der Linken nahe stehende Rosa-Luxemburg-Stiftung ging mit 52 000 Euro knapp halb so viel Geld. Noch weniger bekamen die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung mit 42 250 Euro und die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung mit 42 000 Euro. Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung war mit 29 000 Euro Schlusslicht.

Für die Jahre 2014 bis 2018 sind die Beträge geringer, die Heinrich-Böll-Stiftung bekommt aber stets vor der Rosa-Luxemburg-Stiftung das meiste Geld. Der Senat verwies zur Begründung der Mittelvergabe auf die Förderrichtlinie für die politische Bildung.

Die AfD kämpft auf Bundesebene darum, dass die ihr nahe stehende Desiderius-Erasmus-Stiftung wie die anderen Stiftungen aus dem Bundeshaushalt gefördert wird. Das Bundesverfassungsgericht lehnte kürzlich einen Antrag der AfD auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab.

Aktuelle Anfrage der AfD mit Senatsantwort

Senatsantwort mit Zahlen für 2018

Senatsantwort mit Zahlen für 2017

Senatsantwort mit Zahlen für 2014-2016

Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts