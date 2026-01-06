Hamburg hebt Streusalz-Verbot nach starkem Schneefall auf

Hamburgs rot-grüner Senat hat angesichts der Schneemassen in einer Allgemeinverfügung den Einsatz von Streusalz auf Gehwegen erlaubt. Die Erlaubnis gilt vorerst bis zum 21. Januar. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts der heftigsten Schneefälle seit 15 Jahren und dem ständigen Wechsel von Tau- und Frostzeiten hat die Verkehrsbehörde in Hamburg das Verbot von Streusalz auf Gehwegen und Nebenflächen bis zum 21. Januar aufgehoben. Es sei eine Allgemeinverfügung erlassen worden, wonach Hamburgerinnen und Hamburger in dieser Zeit klassisches Tausalz auf die Wege streuen dürfen, um vereiste Gefahrenquellen zu beseitigen, teilte die Behörde mit.

«In Hamburg ist in den vergangenen Tagen so viel Schnee wie schon lange nicht mehr gefallen und wir wollen, dass alle sicher durch die Stadt kommen – auch ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen», erklärte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Die Stadtreinigung und viele Anlieger hätten in den vergangenen Tagen einen guten Job gemacht, dennoch herrschten an manchen Stellen Vereisungen, die zu gefährlichen Situationen führen können. Tjarks betonte jedoch: «Ich bitte trotzdem alle Hamburgerinnen und Hamburger Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen und maßvoll Gebrauch vom Tausalz zu machen.»