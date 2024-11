Hamburg gewinnt sein Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart

Stuttgart (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Beim TVB Stuttgart feierten die Hanseaten einen 28:27 (12:13)-Auswärtserfolg. Vor 4.403 Zuschauern waren der Hamburger Andreas Magaard mit sieben Toren und der Stuttgarter Lenny Rubin mit acht Treffern die besten Werfer der Partie.

Hamburgs Torwart Robin Haug war sofort zur Stelle. Der Norweger wehrte einen Siebenmeter von Daniel Fernandez ab (7. Minute). Kurz darauf krönte Dominik Axmann einen 5:0-Tore-Lauf der Norddeutschen zum 6:2 (10.). Der TVB stabilisierte dann aber sein Spiel und holte sich mit fünf Treffern in Serie zum 12:11 (27.) die Führung zurück. Die Arbeit in der Abwehr sei «zu passiv und naiv», beklagte HSVH-Trainer Torsten Jansen in einer Auszeit.

Hamburgs Abwehr nach der Pause stärker

Tatsächlich stand die Hamburger Defensive nach dem Seitenwechsel deutlich besser. Die Gastgeber taten sich nun schwerer, in gute Abschlusspositionen zu kommen. In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte gelangen den Schwaben nur drei Treffer. Das lag auch daran, dass der Stuttgarter Spielmacher Torben Matzken mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld musste.

Dennoch kam der TVB nach einem 16:21 (45.) auf 23:24 (52.) heran. Der Ausgleich gelang aber nicht. Der letzte Stuttgarter Freiwurf aus etwa 15 Metern Entfernung blieb im Hamburger Block hängen.