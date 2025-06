Hamburg gewinnt letztes Saison-Heimspiel gegen Wetzlar

Hamburg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat sein letztes Saison-Heimspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Am 33. Spieltag setzten sich die Hanseaten 33:29 (16:14) gegen die HSG Wetzlar durch. Beste Werfer vor den 3.140 Zuschauern waren mit je sieben Treffern Leif Tissier für Hamburg sowie Philipp Ahouansou für Wetzlar.

Hamburg startete gut, ging in der 10. Minute mit 8:3 in Führung. Im Anschluss stabilisierten die Mittelhessen aber ihre Defensive und arbeiteten sich heran. «Ruhe bewahren», forderte HSVH-Coach Torsten Jansen in einer Auszeit. Dennoch verkürzte Wetzlar kurz vor der Pause zum 14:15 (27.).

Hamburg verabschiedet nach der Partie fünf Spieler

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste lange Zeit dran. Dominik Mappes führte bei der HSG klug Regie. Dann aber setzten sich die Gastgeber von 26:24 (50.) auf 31:25 (54.) ab und sorgten für die vorzeitige Entscheidung.

Nach dem Spiel wurden fünf Spieler der Hanseaten verabschiedet. Am schwersten fiel den Fans der Abschied von Tissier, der zur TSV Hannover-Burgdorf wechselt. Auch Alexander Hartwig (VfL Lübeck-Schwartau), Asat Waliullin (Ziel unbekannt) und Zoran Ilic (Wisla Plock/Polen) verlassen den Club. Schon während der Saison war Tomislav Severec zum TuS N-Lübbecke gegangen.