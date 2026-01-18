Hamburg gewinnt in letzter Minute gegen Ulm

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga ein überraschender Sieg gelungen. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich vor 3067 Zuschauern in der Inselpark Arena gegen den Play-off-Kandidaten Ratiopharm Ulm in einer hart umkämpften Begegnung mit 84:82 (42:29) durch und feierte damit den dritten Erfolg im 13. Spiel. Zudem beendete der Club aus der Hansestadt damit auch eine Negativserie von zuvor elf Niederlagen in elf Duellen mit den Süddeutschen.

Die Hamburger zeigten bis zur Pause eine über weite Strecken konzentrierte Leistung. Vor allem defensiv zeichnete sich der Gastgeber durch eine starke Rebound-Quote aus. Rund eine Minute vor Ende des zweiten Viertels führten die Towers dann erstmalig mit zehn Punkten, hatten aber zuvor aber einige Gelegenheiten verpasst, sich früher deutlicher abzusetzen.

Das hohe Niveau konnten die Towers allerdings nach dem Seitenwechsel trotz eines erneut guten Starts dann nicht halten. Eine zwischenzeitliche 17-Punkte-Führung schmolz vor dem vierten Viertel auf einen Zähler zusammen. Zwei Dreier von Christopher Ledlum zum 67:62 leiteten ein dramatisches Schlussviertel ein. Die Towers kämpften sich von 64:71 zurück in die Partie. 20 Sekunden vor dem Ende traf Ross Williams per Dreier zum 84:82 und verhalf seinem Team damit zum überraschenden Triumph.