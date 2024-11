Giftpfeile bei Schwalb-Rückkehr zum HSV Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die Serie von sieben sieglosen Pflichtspielen hintereinander durchbrochen. Gegen den vom ehemaligen HSVH-Trainer und -Funktionär Martin Schwalb trainierten HC Erlangen gab es einen 28:27 (11:12)-Heimerfolg. Vor den 3.107 Zuschauern war Zoran Ilic mit sieben Toren bester Werfer der Hanseaten. Für die Gäste war Christopher Bissel sechsmal erfolgreich.

Nach dem Spiel war Schwalb, der im August als Vizepräsident zurückgetreten war, extrem schmallippig. Auf die Frage, warum er keinen Hamburger Spieler oder Verantwortlichen begrüßt habe, sagte der 61-Jährige nur: «Ich bin Trainer des HC Erlangen und verhalte mich dementsprechend.» HSVH-Coach Torsten Jansen, der unter Schwalb große Erfolge gefeiert hatte, reagierte verwundert: «Wenn man meint, das so machen zu müssen, muss man dass so machen.»

Beide Teams starteten sehr nervös in die Partie, leisteten sich viele technische Fehler. In der 13. Minute sah Erlangens Abwehrchef Nicolai Link nach einem Foul am Hamburger Spielmacher Leif Tissier die Rote Karte. Für die Franken war das ein Weckruf. Mit zwei Treffern hintereinander brachte Antonio Metzner die Gäste mit 8:6 (17.) in Führung. Auch zur Pause lag Erlangen noch knapp in Führung.

Der letzte Erlanger Wurf geht an den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Dank starker Paraden von Torhüter Robin Haug kam Hamburg wieder auf, führte 19:17 (44.). In der 56. Minute verhinderte Erlangens Sander Øverjordet einen schnellen Pass der Hamburger. Die Schiedsrichter entschieden auf Strafwurf, der Frederik Bo Andersen zum 26:24 verwandelte.

Die letzte Chance des Spiels hatten dann die Erlanger, doch Bissel traf nur den Pfosten und vergab damit ein mögliches Unentschieden. Bei den Hamburgern feierte Kreisläufer Andreas Magaard nach seiner im September erlittenen Fingerverletzung sein Comeback. Dem Dänen gelang dabei ein Treffer.