Hamburg genehmigt volles Training für Regionalligisten

Hamburger (dpa/lno) – Die vier Hamburger Vereine in der Fußball-Regionalliga Nord dürfen aufatmen. Altona 93 und Teutonia 05 sowie die zweiten Mannschaften der Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli erhielten von der Stadt eine Ausnahmegenehmigung. Von sofort an dürfen die Mannschaften trotz der Corona-Pandemie in voller Stärke trainieren und Punktspiele bestreiten. Das teilte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) am Freitag mit.

Der Saisonstart ist für Anfang September geplant. Die vier Hamburger Teams spielen in der Nord-Staffel der Regionalliga Nord mit Mannschaften aus Schleswig-Holstein.

Die Mannschaft von Eintracht Norderstedt, die zum HFV zählt, darf schon seit längerem trainieren. Die Schleswig-Holsteiner spielen noch im Landespokal und bestreiten am Samstag (14.45 Uhr) das Finale gegen den TSV Sasel. Außerdem dürfen in Schleswig-Holstein seit dem Dienstag alle Mannschaften wieder voll trainieren und Testspiele absolvieren.

Die Ausnahmegenehmigung Hamburgs gilt auch für die Teams der Junioren-Bundesligen aus der Hansestadt. «Für alle anderen Fußball-Mannschaften in Hamburg heißt es als einziges Bundesland in Deutschland trotz intensiver Bemühungen der HFV-Spitze gegenüber den Verantwortlichen der Stadt Hamburg leider weiterhin abwarten und Training nur in zwei Fünfergruppen», hieß es in der Verbandsmitteilung.

