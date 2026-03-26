Hamburg geht in Jenas Dreier-Festival unter

Jena (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg gegen Mitkonkurrent Science City Jena verpasst. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag in der Nachholpartie vom 5. Spieltag mit 95:106 (41:61) und kassierte damit die 15. Niederlage im 24. Spiel. Zudem ging auch der direkte Vergleich verloren, da Jena (10/15) im Hinspiel mit 84:82 gewonnen hatte.

Beim ersten Aufeinandertreffen in der Inselpark Arena lag der Aufsteiger im ersten Viertel zwischenzeitlich schon mit 20 Punkten vorn. Die Towers kämpften sich zwar zurück in die Partie, konnten sich für eine imposante Aufholjagd jedoch nicht belohnen können.

Jenas Dreier-Festival

Auch in Jena misslang den Hamburgern, bei denen Zacharie Perrin nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte, der Start erneut. Nach rund sechs Minuten stand es bereits 23:7 aus Sicht der Hausherren. Auch zur Pause lag Jena, das sich vor allem bei den Dreierwürfen (10/16) als äußert effektiv erwies, weiter klar vorn.

Trotz des guten Beginns nach dem Seitenwechsel gelang es den Towers nicht, die Gastgeber unter Druck zu setzen. Jena blieb aus der Distanz weiterhin treffsicher, lag vor dem Schlussviertel immer noch mit 15 Punkten vorn und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Am Ende standen 17 erfolgreiche Dreierwürfe auf der Habenseite der Thüringer. Beste Werfer waren Joe Wieskamp (Jena/25 Punkte) und Devon Daniels (Hamburg/23 Punkte).